Западные страны экстренно завершают эвакуацию из Афганистана из-за угрозы терактов. Они вывезли из страны десятки тысяч людей с момента прихода к власти запрещенного в России террористического движения Талибан.

В Минобороны Великобритании предупреждают о готовящейся «крайне смертоносной атаке» вблизи аэропорта Кабула, остающегося одним из немногих способов покинуть Афганистан. В министерстве просят людей уехать в безопасное место и ждать инструкций. В посольстве США и Австралийском МИДе выпустили аналогичное заявление. В НАТО также подчеркивают, что угроза терактов у аэропорта растет каждый день. О высокой вероятности атаки предупреждают и талибы. Они, как пишут СМИ, утверждают, что угроза исходит от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Власти Бельгии сообщили, что получили из американского источника и от союзников информацию о риске теракта с использованием бомбы на подходе к аэропорту. Бельгия сворачивает операцию по вывозу людей. О завершении эвакуации также объявили власти Нидерландов, Дании, Франции, Польши. Своих миротворцев, занимавшийся охраной аэропорта Кабула, вывел и Азербайджан. При этом сейчас тысячи людей остаются у аэропорта в ожидании эвакуации.

Накануне Россия первые направила самолеты для вывоза людей из Афганистана – 4 самолета перевезли около 500 человек – граждан России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Украины