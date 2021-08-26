За прошедшие сутки от последствий коронавируса в России скончалось 820 человек. Это наибольшее количество летальных случаев с начала пандемии.

За сутки положительные тесты сдали 19 тысяч 630 человек. После минимума 24 августа, когда было зафиксировано менее 19 тысяч новых случаев, показатель растет второй день. Четырехзначный прирост сохраняют обе столицы, но в Петербурге на 400 с небольшим заболевших меньше. В Москве после резкого падения кривая снова поползла вверх, повторяя федеральную тенденцию – более тысячи семисот заражений, хотя еще два дня назад, казалось достижимой психологически важная отметка в 1000 случаев. При этом в городе перестала снижаться смертность, которая ощутимо падала всю последнюю неделю. В столице зафиксировано 52 летальных исхода. Более 19 тысяч россиян сумели справиться с болезнью и закрыли больничные.

Новые случаи заражения отмечены во всех 85 регионах. Наименьший прирост на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Соответственно 14 и 13 положительных тестов.