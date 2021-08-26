Рачинский: Имена нацистских преступников попали в списки жертв сталинского террора «Мемориала»* по ошибке

Имена нацистских преступников попали в списки жертв сталинского террора «Мемориала»* по ошибке из-за недостатка сведений об осужденных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международного общества «Мемориал»* Ян Рачинский.

«Интересом господина Шнеера [автора публикации] вряд ли был поиск истины, поскольку вместо сообщения нам об ошибке, он принялся за публичные обвинения. Действительно, в данном случае имеет место ошибка, поскольку эти данные взяты из воркутинской лагерной картотеки, в которой не было достаточной информации, чтобы отличить тех, у кого было совсем необоснованное обвинение, от тех, у кого обвинение было отчасти обоснованным. Могла попасть некоторая часть людей, осужденных заслуженно – речь идет о нескольких десятках фамилий. Фундаментальная проблема, из-за которой происходят такие ошибки в разных базах данных, посвященных советской эпохе, это недоступность архивов спецслужб до сих пор. Несмотря на закон и прошедшие Бог весть сколько лет», — сказал он.

Я.Рачинский в интервью «Эху Москвы» отметил, что фамилии осужденных нацистов исключат из списка жертв политического террора.

Государственный телеканал «Россия 24» обвинил правозащитное общество «Мемориал»* во включении фашистских преступников в список жертв сталинских репрессий. Факт того, что «Мемориал»* признан российскими властями иностранным агентом, был упомянут в телесюжете госканала почти 10 раз.

* — власти РФ считают организацию иностранным агентом