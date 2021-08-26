Житель Тюмени, задержанный по подозрению в убийстве 8-летней девочки, мог участвовать в ее поисках, – сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник. Речь идет о 40-летнем мужчине, который, как утверждают в СК, признался в содеянном. Представители поисковых отрядов не могут пока подтвердить, был ли задержанный среди волонтеров.

Тем временем Следственный комитет сегодня сообщает, что задержанный более трех лет работал в полиции. В отношении главы тюменского управления СК назначена служебная проверка. Это связано с неэффективным расследованием исчезновения ребенка.