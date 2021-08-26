В сентябре страны ОДКБ проведут трехдневные учения в Киргизии. Военные будут отрабатывать маневры, способные предотвратить вторжение боевиков. Похожие учения прошли в начале августа в Таджикистане. Это связано с обострением ситуации в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан».

Напомним, движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что «Талибан» (организация запрещена в России) готовы к экономическому сотрудничеству с Москвой.

Жирнов добавил, что альтернативы талибам в Афганистане нет. По его словам, это реальность во всех смыслах, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну.