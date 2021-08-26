Россия потеряла еще одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА – рейтинг листе, на основании которого распределяются места в футбольных Еврокубках.

Наша страна опустилась на 10 место, после того, как два клуба – Сочи и Рубин выбыли из розыгрыша нового, третьего по значимости европейского турнира – Лиги Конференций, а Спартак не пробился в Лигу Чемпионов, дважды уступив Бенфике. Австрия, которая сместила нас с 9 строчки, напротив, преуспела. Страна вообще пока не потеряла ни одной команды. Зальцбург сыграет в групповом турнире Лиги Чемпионов, Рапид и Штурм имеют хорошие шансы попасть в Лигу Европы, а ЛАСК – в Лигу Конференций. Для России же это не первый шаг назад в этом году. Несколько ранее мы потеряли восьмо еместо, отдав его Шотландии. Более того, весьма близка и Украина, представители которой Шахтер и Динамо сыграют в групповом турнире Лиги Чемпионов. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал это тендецией, хотя термин деградация звучит точнее.

Российский футбольный союз объявил о масштабных реформах в клубном футболе. Планируется отменить лимит на легионеров, а также ввести новую формулу проведения чемпионата страны.