Власти объявили о выделении денег на возведение в Беслане центра профилактики терроризма.

За несколько дней до годовщины теракта в Беслане власти объявили о выделении денег на возведение в городе центра профилактики терроризма.

Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма в Беслане появится на базе школы номер 1, захваченной боевиками 1 сентября 2004 года. Здание, ставшее памятником культурного наследия, отреставрируют, сохранив при этом следы трагических событий. В актовом зале оборудуют проекционный зал, где будут показывать документальные хроники. В классах сделают экспозицию, рассказывающую о трагедии и ее последствиях. Там также появится выставка, посвященная крупнейшим терактам в мире. О создании центра власти Северной Осетии объявили еще в мае, оценив стоимость проекта в 220 миллионов рублей, а летом руководство региона попросило премьер-министра Михаила Мишустина о финансовой помощи. Правительство выделит на центр 75 миллионов рублей, и еще столько же – на реконструкцию дорого в Беслане. Отмечу, что вплоть до 2011 года здание школы, где погибли 334 человека, фактически было заброшенным. В спортивном зале, где террористы удерживали заложников, находился народный мемориал. Затем началось строительство Мемориального комплекса памяти жертв теракта. К 2012 году вокруг зала возвели золотой каркас, символизирующий памятный венок.

В сам день теракта уже несколько лет не проводится никаких памятных мероприятий, инициированных властями