В подмосковном Реутове задержан директор частного пансионата, в котором избивали пожилых людей. Как сообщает местное управление Следственного комитета, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Ранее суд арестовал сотрудницу пансионата, которую подозревают в нанесении побоев нескольким постояльцам. Видеосвидетельства появились в интернете.