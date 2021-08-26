В России за сутки выявлено около 20-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, заболеваемость, в частности, уже второй день растет в Москве. В столице за сутки выявили около 1700 зараженных. В стране от ковида скончались 820 человек – это максимальный показатель с начала пандемии.