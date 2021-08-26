Государственное ТВ обвинило «Мемориал»* во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий

Государственное телевидение обвинило правозащитное общество «Мемориал»* во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий. Большой сюжет на эту тему был показан накануне вечером в эфире «России 24».

Председатель правления международное общество «Мемориал» Ян Рачинский в интервью «Эху» отметил, что авторы этого сюжета могли сразу указать на ошибку вместо того, чтобы заниматься публичными обвинениями.

Рачинский в интервью «Эху» отметил, что указанную фамилию исключат из списка жертв политического террора.

Напомним, российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом, и этот факт был упомянут в телесюжете почти 10 раз.

* — признан российскими властями иноагентом.