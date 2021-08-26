«АвтоВАЗ» не сможет возобновить до 2-3 сентября производство ряда моделей машин из-за того, что сохраняется дефицит компонентов компании «Бош», – сообщил сегодня официальный представитель концерна. «Бош» пока не может восстановить регулярные поставки. Приостановлено производство, в частности, автомобилей «Лада Гранта», «Рено Сандеро» и «Рено Логан».