Правительство Москвы готова частично компенсировать предпринимателям затраты на профилактику коронавируса, а также на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Мэрия готова на это выделить миллиард рублей. Также решено расширить перечень приоритетных отраслей, которые имеют право на получение льготных кредитов в рамках антикризисной программы.

