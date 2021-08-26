В России наблюдается острый дефицит импортных лекарств для больных артритом, – пишет газета «Ведомости». Эти препараты постоянно принимают около 2,5 миллионов человек. Перерыв в лечении может привести к серьезным последствиям, – говорят эксперты. Поставщики объясняют проблему необходимостью внесения изменений в упаковку, и обещают ликвидировать дефицит в октябре. Впрочем, в Федеральной антимонопольной службе уверяют, что никаких проблем нет.