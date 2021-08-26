Не менее 20-ти человек стали жертвами наводнения на западе Венесуэлы. По данным властей, пострадавших от стихии более 50-ти тысяч. В некоторых городах отсутствует электричество. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.