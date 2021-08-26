Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма будет создан в Беслане. Его разместят на базе школы, которая была захвачена в 2004-м году. Согласно распоряжению премьера Мишустина, здание будет реставрировано. При этом ставится «задача сохранить следы трагических событий». В классах будет развернута экспозиция, рассказывающая о теракте и его последствиях.