Биолог: Научная публикация об испытаниях «КовиВака» показывает безопасность и эффективность ей применения на животных

26 августа. Первая научная публикация об испытаниях «КовиВака» показывает безопасность и эффективность применения вакцины на животных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» молекулярный биолог, научный журналист, автор телеграм-канала «Безвольные каменщики» Ирина Якутенко.

«Клинические [испытания] в том смысле, в котором всех интересует, это три стадии, которые на людях проводят, а здесь речь об исследованиях на грызунах и обезьянках. Публикации такого рода появляются до того, как начинаются испытания на людях по международным правилам. В этой публикации было показано, что на грызунах и макаках вакцина не вызывает никаких нарушений, она безопасна и у животных появляются антитела Мы знаем, что она безопасна для 20 хомячков», — сказала она.

И.Якутенко отметила, что введение вакцины «КовиВак» в гражданский оборот до научных публикаций об исследованиях является нарушением международных стандартов.

«Когда была зарегистрирована вакцина «КовиВак» Минздравом Российской Федерации эксперты, которые следят за ситуацией уже тогда были в полном изумлении, потому что это просто игнорирование правил разработки лекарственных препаратов. Это поведение, наверное, транслирует то, как принято было проводить такие работы в Советском союзе: Центр имени Чумакова, вакцина от полиомиелита. В те времена не были так тщательно разработаны эти процедуры: что сделали ученые, то людям и кололи. Ничего никому не сообщать, начать применять вакцину до того, как закончены, а возможно, и начаты клинические испытания на людях, — это что-то из глубокого советского прошлого», — заключила она.

Накануне первая научная публикация о вакцине от коронавируса «КовиВак» вышла в зарубежном издании Emerging Microbes & Infections, в статье говорится об успешном воздействии вакцины на животных.

С 18 января 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. По мнению экспертов, вакцина «КовиВак» вызывает больше доверия у россиян, в отличие от «Спутника V» благодаря репутации разработчика, Центра имени Чумакова.