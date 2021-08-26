В Эстонии граждан обяжут носить маски в помещениях , где не проверяют наличие прививочных сертификатов от коронавируса.

Премьер-Министр страны Кайа Каллас сослалась на увеличение количества случаев заражения новым штаммом КОВИД-19 и тех, кому требуется стационарная медицинская помощь. Все это заставило власти принимать меры. В общественных местах снова придется носить маски, причем это касается не только транспорта, но и магазинов, банков и почтовых отделений. Участники мероприятий, независимо от их количества должны будут предъявлять ковид-сертификаты. Носить их с собой придется посетителям концертов, спортивных соревнований, а также бань, тренажерных залов и ресторанов. Премьер Эстонии попросила относится к ситуации с пониманием и добавила, что это было сделано вынужденно, чтобы не ограничивать активность людей и деловую жизнь.

Обязанность носить маски не распространяется на детей до 12 лет и людей с медицинскими противопоказаниями.