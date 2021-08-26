Число заражений коронавирусом в мире приближается к 214-ти миллионам, – констатирует американский Университет Джонса Хопкинса. Жертв пандемии почти 4,5 миллиона. Во Всемирной организации здравоохранения накануне заявили, что эпидемиологическая ситуация в целом в мире стабилизируется. Между тем, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал готовиться к новой волне коронавируса.