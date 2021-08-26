Россияне, по данным газеты «Ведомости», столкнулись с дефицитом препаратов от артрита. Их в стране, как говорят эксперты, регулярно принимает от 2 до 2,5 млн человек.

Речь, как пишет издание, идет о растворе метотрексата для инъекций: он числится в правительственном перечне жизненно необходимых лекарств. За семь месяцев этого года на российский рынок было отправлено более 2 млн упаковок раствора, при этом половина из них приходится на продукцию швейцарской компании Sandoz. Однако именно ее препараты пропали из аптек в августе, рассказали в ревматологической ассоциации «Надежда».

Крупнейший поставщик лекарств от артрита объясняет проблемы необходимостью технических изменений в упаковке и пообещал восстановить поставки – но лишь в октябре. При этом делать инъекции раствора метотрексата людям с артритом необходимо пожизненно раз в неделю. Перерыв в приеме препарата может грозить серьезными обострениями с легкими, сердцем или печенью.

Другая причина нехватки лекарств – эпидемия коронавируса. Как говорят эксперты, препараты от ревматических заболеваний также используются для лечения ковида, что, как отмечается, привело к нехватке еще нескольких лекарств.

В Федеральной антимонопольной службе утверждают, что риска дефицита препаратов от артрита нет, поскольку лекарства с одинаковыми характеристиками могут производить еще 6 компаний.