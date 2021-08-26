Z Архив новостей новости
5 4 6 1638
11:05, 26 августа 2021

Движение «Талибан»* и защитники афганской провинции Панджшер договорились о перемирии

Движение «Талибан»* и защитники афганской провинции Панджшер договорились о перемирии. Боевики до сих пор не могут взять под контроль этот регион.

Состоявшиеся в среду переговоры двух противоборствующих сторон завершились договоренностью не вести боевые действия до следующей встречи. Итогом следующего раунда должны стать прочный мир и стабильность в стране, цитирует агентство «Интерфакс» одного из участников и экс-руководителей афганского парламента.
Провинция Панджшер – последний регион Афганистане, который не подчиняется талибам. Там сосредоточились силы сопротивления, которые возглавляет Ахмад Масуд. Несколько попыток взять штурмом территорию штурмом обернулись потерями. Боевики отступили на исходные позиции. Как отмечают наблюдатели, Панджшерское ущелье не удавалось захватить ни советским войскам, ни исламистам, ни американским военным. Высокие горы, пещеры, бурная река и перепады температур делают его неприступным.

* — признано в России террористическим и запрещено.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Международная федерация гимнастики: «Мы довольны работой судей» Заявление FIG о соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх 2020 года в Токио…

5 60 6 17499 19.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…

5 120 6 11635 23.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вопрос: как бы Вы назвали следующее развитие событий? Вы, конечно, воскликнете: это же попытка иностранного вмешательства в выборы! То есть ровно то, в чем Москву обвиняют вот уже который год без каких бы то ни было доказательств…

5 93 6 13564 25.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Это была победа Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда…

5 49 6 9970 19.08
Интервью Персонально ваш

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Хотел бы выразить глубочайшие соболезнования народу Украины в связи с празднованием 30-летия независимости от России. Потому что, вы знаете, никакой независимости Украины нет…

5 60 6 9280 25.08
#слушать 49:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Акунин писатель

Один из главных праздников всей отечественной истории Единственный раз – единственный – было сказано: с нами так нельзя. Сейчас им там опять кажется, что с нами можно как угодно, и они себе ни в чем не отказывают…

5 189 6 72241 19.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5808 20.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9596 20.08
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Подкуп избирателей на иностранные деньги С этого времени можно говорить, что практически все выплаты, которые были осуществлены в денежной форме за время пандемии, профинансированы не Кремлём, а финансовой организацией со штаб-квартирой в городе Вашингтон, округ Колумбия, США…

5 49 6 9473 08:57
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

ПВРВОТУ Для исправления ошибок, совершенных в национальной политике, надо было гармонизировать отношения между народами, а не заряжать катапульту очередным гигантским булыжником национального раздора, целясь по и без того затравленным гражданам…

5 89 6 17647 24.08
Блоги

Анастасия Сечина журналист

Совсем не смешно и очень страшно Для признания иноагентом достаточно двух условий: получение любых иностранных денег на любой проект; любое действие, которое рассматривается государством как политическая деятельность (включая критику органов власти, участие в акциях протеста, короче — всё, что угодно)…

5 44 6 8853 24.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Телеканал Дождь — российское СМИ Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде…

5 128 6 26475 20.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Иноагентом может быть признан кто угодно Например, Владимир Соловьев: ведь он 1) цитирует других иноагентов 2) получает деньги от монетизации на YouTube, от иностранной компании Google…

5 41 6 8873 24.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Второй день рождения Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться). Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными…

5 135 6 30626 20.08
Блоги

Минюст разъяснил основания включения телеканал «Дождь» в список иностранных агентов В рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро…

5 22 6 5352 24.08
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

30 лет ГКЧП: хождение по кругу Современная российская политика, так же как и идеи ГКЧП тридцатилетней давности, не соответствует времени и смыслу исторического момента. Цензура, репрессии и международная изоляция…

5 27 6 6615 22.08

Популярное за неделю

Новости

Глава ВОЗ: Следующие три месяца станут критическими для обеспечения готовности к будущей пандемии По его словам, ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась, но эта стабильность зиждется на очень высоком уровне — более 4,5 млн случаев заболеваний и 68 000 смертей…

5 4 6 6591
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Тезис Андрея Волны: Навальному не дали самого основного лекарства, которое необходимо было ему дать. Без титрования атропином вылечить тяжелое отравление ФОС нельзя. Ему неизвестно такого случая…

5 60 6 69833 21.08
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3513576
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 9 6 6053 24.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 174 6 214346 23.08
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…

5 31 6 85318 22.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9236445
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5005928

Сегодня в эфире