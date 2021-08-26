Движение «Талибан»* и защитники афганской провинции Панджшер договорились о перемирии. Боевики до сих пор не могут взять под контроль этот регион.

Состоявшиеся в среду переговоры двух противоборствующих сторон завершились договоренностью не вести боевые действия до следующей встречи. Итогом следующего раунда должны стать прочный мир и стабильность в стране, цитирует агентство «Интерфакс» одного из участников и экс-руководителей афганского парламента.

Провинция Панджшер – последний регион Афганистане, который не подчиняется талибам. Там сосредоточились силы сопротивления, которые возглавляет Ахмад Масуд. Несколько попыток взять штурмом территорию штурмом обернулись потерями. Боевики отступили на исходные позиции. Как отмечают наблюдатели, Панджшерское ущелье не удавалось захватить ни советским войскам, ни исламистам, ни американским военным. Высокие горы, пещеры, бурная река и перепады температур делают его неприступным.

* — признано в России террористическим и запрещено.