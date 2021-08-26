Россия получила новые заявки на поставки оружия от соседних с Афганистаном стран, – сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на Рособоронэкспорт. Речь идет о вертолетах, системах охраны границ и стрелковом оружии. Власти России ранее признавали, что обострение ситуации в Афганистане, скорее всего, приведет к росту спроса на российское вооружение.