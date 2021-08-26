Талибы и сторонники «Фронта национального сопротивления» решили не начинать боевых действий до следующих переговоров

Талибы и сторонники «Фронта национального сопротивления» решили не начинать боевых действий в провинции Панджшер до следующих переговоров. Встреча состоялась накануне, – отмечает Интерфакс. Дата следующих переговоров будет согласована позже.

Напомню, силы сопротивления в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд. С начала августа талибы несколько раз пытались штурмовать ущелье, но безуспешно.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.