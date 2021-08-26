Руководитель столиного департамента образования: В московских школах нет дефицита кадров

В московских школах нет дефицита кадров, – сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента образования Александр Молотков. По его словам, это связано с увеличением зарплаты педагогов. В связи с этим в Москву стали чаще приезжать учителя из других регионов. Средняя зарплата учителя в Москве составляет 117 тысяч рублей.