Из отделения полиции в СПБ отпустили двух местных жительниц, написавших на асфальте «Свободу политзаключенным»

Из отделения полиции в Санкт-Петербурге отпустили двух местных жительниц, которые написали на асфальте «Свободу политзаключенным». Девушек задержали около 5-ти утра. Никаких протоколов в отношении них составлять не стали, но при этом спросили, каких взглядов они придерживаются.