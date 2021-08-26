Полиция увеличила награду за помощь в розыске сбежавшего из подмосковного изолятора Александра Мавриди. Его обвиняют в убийстве бизнесмена и ряде других тяжких преступлений.

Поиски опасного преступника ведутся уже три недели, но результатами силовики похвастаться пока не могут. За информацию о местонахождении Мавриди Министерство внутренних дел обещает уже не миллион, а полтора миллиона рублей. Как указано на сайте ведомства, обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.

Четверо сбежавших вместе с Мавриди подельников задержаны. Следователям довольно быстро удалось восстановить картину происшествия. Совершить побег помогли сотрудники учреждения, которые, в том числе отключили систему видеонаблюдения и оставили открытыми двери камер.

Мавриди следствие считает непосредственным убийцей предпринимателя Владимира Маругова, известного также как «колбасный король». Киллера также обвиняют в вымогательстве и незаконном лишении свободы.

На участвовавших в организации побега сотрудников изолятора завели уголовное дело о превышении полномочий. Их заключили под стражу