Ученые из Аргентины: Защита от коронавируса после применения российского препарата «Спутник» растет в течение полугода

Группа ученых из Аргентины утверждает, что защита от коронавируса после применения российского препарата «Спутник» растет в течение полугода. Они изучили почти 2 тысячи образцов сыворотки крови привитых пациентов. В особенности, по их данным, большой эффект «Спутника» наблюдается в отношении штаммов «бета» и «гамма».

Аргентина стала третьей страной, разрешившей применение российского препарата. По данным на июль, там применили почти 7 миллионов доз «Спутника».