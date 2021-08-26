Пресненский суд оштрафовал двух москвичей на 200 тысяч рублей за акцию в поддержку афганских женщин, – пишет «Новая газета». Ксения Безнадежных и Анна Павлова 23-го августа провели пикет у посольства Афганистана. Их обвинили в повторном нарушении проведения акции. Всего у афганской дипмиссии были задержаны пять человек. Троих отпустили из отделения полиции.