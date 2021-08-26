Несколько российских вузов объявили дополнительный набор абитуриентов на оказавшиеся незанятыми места. Эксперты отмечают, что изменение условий приемной кампании в этом году серьезно повлияло на выбор университета будущими студентами.

Дополнительный набор в вузы в этом году – явление довольно распространенное. Как пишет газета «Коммерсантъ», о проведении повторного конкурса объявили сразу несколько факультетов МГУ, в их числе юридический и географический факультеты, а также журфак: они предлагают абитуриентам попробовать снова сдать внутренние экзамены.

Дополнительный набор, в том числе на бюджетные места, объявили еще несколько столичных вузов – МФТИ, МАДИ, МЭИ, а также некоторые региональные учреждения: например, Иркутский и Севастопольский госуниверситеты. Эксперты считают, что такая ситуация сложилась, поскольку приемная кампания проходила в одну волну, а не в две, как раньше.

В прежние годы, отмечают в профсоюзе «Университетская солидарность», обладатели самых высоких баллов по ЕГЭ занимали все места на самых популярных направлениях, но в конкурсе оставались еще 20% мест, которые, оценив свои шансы, могли занять следующие абитуриенты. В этом же году, говорят эксперты, правильно оценить расклад в единственную волну было гораздо сложнее.

В Министерстве науки и высшего образования, между тем, уверены, что сложности неизбежны при любом порядке зачисления в вузы.