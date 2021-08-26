Турфирмы Камчатки ежедневно теряют около 6-ти миллионов рублей из-за приостановки пассажирских перевозок авиакомпанией «Витязь-аэро». По словам министра туризма региона Владимира Русанова, сейчас, в частности, не выполняются рейсы в Долину гейзеров и на Курильское озеро. Авиакомпанию сейчас проверяет Росавиация. Это связано с падением вертолета Ми-8 12-го августа.