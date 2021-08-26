Прокуратура начала проверку по факту происшествия в бассейне одного из отелей в Астрахани. Молодую девушку засосало в неисправный насос. По словам очевидцев, она промучилась 30 минут, в течение которых ей никто не мог помочь. Директор, между тем, посмеялся над ситуацией и предложил пострадавшей два подарочных сертификата на посещение бассейна.