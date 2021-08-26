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09:33, 26 августа 2021

Посольство США в Афганистане рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в аэропорт Кабула.

Посольство США в Афганистане рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в аэропорт Кабула. Созданы специальные пункты сбора на территории города, откуда американцев будут вывозить в аэропорт. Ситуация там остается крайне сложной. Улететь из Афганистана пытаются тысячи иностранцев и местных жителей.
Накануне Министерство обороны России на своих самолетах эвакуировало из Афганистана более 500 человек. Это граждане России, Украины, Узбекистана и стран ОДКБ.  


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