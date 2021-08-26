Российские киностудии получат от государства почти 500 миллионов рублей на продвижение своей продукции за рубежом.

Всего заключено 11 контрактов на сумму в 450 миллионов рублей. Еще 30 будут распределены позднее. Поддержка коснется 45 художественных и анимационных фильмов. В Российском экспертном центре, который и занимается распределением средств Ведомостям рассказали о том, что будут принимать во внимание целый спектр критериев — выручку компании, ее деятельность и обоснование трат. При этом киностудия должна заработать за ближайшие два года в три раза больше денег, чем получит. Большинство кинокомпаний уверено, что выполнят условия. Чаще всего субсидии тратятся на дубляж. Обычно приобретенную картину адаптирует сам покупатель, но если перевод уже существует это способствует продвижению фильмов. Самую крупную субсидию 150 миллионов рублей получил компания КД Студиоз, где намерены дублировать на 7 языков пакет игровых фильмов.

Программа действует уже второй год. В этом году общий объем субсидий решили увеличить в полтора раза.