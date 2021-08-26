Некоторые российские вузы объявили дополнительный набор абитуриентов, – пишет газета «Коммерсантъ». Это связано с тем, что они не смогли набрать нужное число первокурсников. Речь идет о платных местах. О дополнительном наборе на платные места объявили, в частности, несколько факультетов МГУ, в том числе журфак, факультеты психологии и философии. На бюджетные места не смогли набрать необходимое число абитуриентов Иркутский и Севастопольский госуниверситеты. Эксперты объясняют ситуацию новыми правилами приема в вузы. Это связано с отменой второй волны зачисления.