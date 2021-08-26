Правительство Японии выразило протест России из-за учений у побережья острова Итуруп, – пишут местные СМИ. Маневры будут проходить в течение ближайших трех дней. Токио демонстрирует свое недовольство достаточно часто. Это связано с разногласиями по поводу принадлежности Курильских островов. В последний раз протест Москве был выражен в связи с поездкой на Итуруп премьер-министра Михаила Мишустина.