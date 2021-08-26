Чрезвычайное положение из-за наводнений объявлено в Венесуэле. Больше всего пострадал запад страны, там погибли не менее 20-ти человек. Разрушены тысячи жилых домов. Несколько городов остались без электричества. В пострадавших районах открыты пункты сбора гуманитарной помощи.