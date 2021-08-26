В Санкт-Петербурге задержаны две местные жительницы, которые написали на асфальте «Свободу политзаключенным!», – сообщает «ОВД-инфо». Это произошло сегодня утром. Девушек доставили в отделение полиции. У них забрали документы. Какую статью им вменяют, пока неизвестно.