Вашингтон ожидает от Москвы действий по борьбе с киберпреступниками, – заявил президент США Джо Байден. Накануне он обсудил эту тему с главами крупнейших интернет-компаний. Президент России Владимир Путин ранее называл смешными и нелепыми обвинения в адрес России.