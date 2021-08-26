Движение «Талибан»*, пришедшее к власти в Афганистане, открыто к российскому участию в развитии экономики страны, – утверждает посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. В частности, по его словам, речь идет об освоении недр. Ранее американские военные сообщали, что в Афганистане залежи полезных ископаемых, в том числе лития.

* — признано террористическим и запрещено в России.