Cегодня рассмотрят жалобу адвокатов Навального на решение нижестоящей инстанции о признании его склонным к побегу.

Владимирский областной суд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов политика Алексея Навального на решение нижестоящей инстанции о признании его склонным к побегу.

Политик добивается снятия его с профилактического учёта как склонного к побегу. Алексей Навальный в суде первой инстанции говорил, что нет ни одной причины, по которой в колонии в Покрове Владимирской области его поставили на учёт. Оппозиционер также сказал, что из-за этого его право на восьмичасовой сон нарушено, поскольку сотрудники колонии ночью будят его каждый час. Политик назвал их действия пыткой бессонницей. Впрочем, Петушинский суд Владимирской области в начале лета иск Навального к колонии отклонил. Суд также признал, что права политика на непрерывный сон не нарушались. Адвокат Вадим Кобзев это обжаловал. Ещё до колонии Навального поставили на учёт как склонного к побегу в СИЗО Матросская тишина. Там политик находился после задержания в январе по прилёту из Берлина, где он почти полгода восстанавливался после отравления в России. Действия сотрудников ФСИН Навальный пытался обжаловать в столичных судах, но потерпел неудачу.

Навальному из-за признания его склонным к побегу могут отказать в условно-досрочном освобождении из колонии, опасаются адвокаты. Политик попал туда после того как условный приговор по делу Ив Роше ему заменили реальным сроком. Ранее адвокаты говорили, что Навальный может выйти на свободу летом 23-го года.