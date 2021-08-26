Около полутора тысяч граждан США и обладателей американских виз остаются в аэропорту столицы Афганистана, несмотря на просьбы посольства не покидать места проживания.

Угроза терактов в аэропорту растет с каждым часом и может стать критической к 31 августа – дате окончательного вывода американских войск из Афганистана. Об этом в интервью газете Файненшиал Таймс сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так же видят ситуацию в британском Форин офисе и Министерстве иностранных дел Австралии. Власти призывают граждан своих стран не пытаться попасть на территорию аэропорта через три основных входа без соответствующего приглашения посольства, а уже приехавших покинуть его. Вывозить людей из страны будут через специальные сборные пункты, куда каждого пригласят персонально. Подробная инструкция появилась на сайте дипмиссии. Согласно рекомендациям, до получения сигнала американцам предлагается следить за новостями, контролировать происходящее вокруг них и следовать указаниям местных властей. Каких именно не уточняется.

Между тем, далеко не все американцы готовы покинуть страну. Около тысячи граждан США собираются остаться из-за местных родственников, которых власти не собираются вывозить.