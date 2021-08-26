Власти США начали приглашать находящихся в Кабуле американских граждан в специальные пункты сбора на территории города

Оттуда их будут вывозить в аэропорт. Возможности попасть в воздушную гавань через обычные КПП в настоящий момент нет. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на запись телефонного звонка, организованного американской администрацией для работников Конгресса.

Участвовавшая в разговоре представительница Госдепа Кэрин Кинг сообщила, что такая схема вывоза американских граждан была задействована в связи с тем, что у входов в аэропорт сложилась хаотическая ситуация.

Ранее посольство США в Афганистане призвало соотечественников не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула без четкого указания со стороны американских властей.