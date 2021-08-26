В Италии состоится конференция G20, посвященная расширению прав и возможностей женщин

Ее участники, вероятно, обсудят и ситуация в Афганистане. Министры из стран «большой двадцатки», представители международных организаций, бизнес-сообщества, гражданского общества и ученые сегодня будут обсуждать гендерное неравенство.

Упор будет сделан на усилиях по созданию качественных рабочих мест для женщин, увеличению их представительства на руководящих должностях, защите прав и борьбе с насилием. В странах G20 по-прежнему сохраняется существенный дисбаланс в уровне зарплат и карьерных перспективах.

Поэтому центральными темами конференции станут — поддержка повышения финансовой и цифровой грамотности женщин, расширение экономических прав и создания новых возможностей для трудоустройства, достойной оплаты и профессионального развития. Не исключено, что одной из тем станет ситуация в Афганистане, захваченном боевиками.

Мировое сообщество обеспокоено положением женщин при новой власти. Правозащитники опасаются, что женщины будут подвергаться дискриминации и насилию.

Ранее страны «большой семерки» заявили, что будут пользоваться возможностями формата G20 и ООН для решения проблем Афганистана и в частности контроля за тем, как будут соблюдаться права женщин.

Конференция проводится в преддверии саммита «большой двадцатки», который состоитсят в конце октября.