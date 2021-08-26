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07:04, 26 августа 2021

Ситуация в Донбассе снова окажется в центре внимания Трёхсторонней контактной группы

Обеспечение безопасности в зоне конфликта в Донбассе, соблюдение режима прекращения огня — эти вопросы собирается сегодня обсудить Трёхсторонняя контактная группа. Ещё одна ключевая тема — обмен военнопленными.

Украинская сторона также потребует обеспечить свободный доступ международных организаций в зону конфликта. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. Президент Украины в начале месяца призвал представителей Германии и Франции оказывать давление на Россию, чтобы она взяла на себя обязательства как сторона конфликта в Донбассе.

Владимир Зеленский также считает, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на 90 процентов зависит от главы российского государства. Со своей стороны в самопровозглашённой Донецкой народной республике обвинили Киев в нежелании обсуждать на заседаниях контактной группы особый статус Донбасса.

Гуманитарная ситуация на востоке Украины ухудшилась по сравнению с прошлым годом, об этом вчера сообщила глава миссии Международного комитета красного Креста на Украине.


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