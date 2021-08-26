Столичные власти не согласовали митинг против закона о СМИ-иноагентах

В мэрии Москвы это объяснили ситуацией с коронавирусом. В Москве сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса — именно эта причина была указана в официальном отказе, который получил Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Эта организация в понедельник подала заявку на проведение акции против закона об иноагентах. Ее сопредседатель Софья Русова в интервью «Эху Москвы» отметила, что намерена обжаловать отказ мэрии в суде.

Вместе с тем, как сообщили в профсоюзе, вместо митинга несколько кандидатов в депутаты Госдумы и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин предложили провести встречу с избирателями, посвященную последним событиям вокруг нескольких СМИ.

Поводом для подачи заявки на акцию ранее стало включение телеканала «Дождь» и интернет-издания «Важные истории», а также нескольких журналистов в реестр СМИ-иностранных агентов. В их защиту выступили многие журналисты, а несколько членов президентского Совета по правам человека назвали произошедшее «цензурой» и «запретом на профессию».

Несколько дней назад в Москве прошли одиночные пикеты за свободу прессы и против закона о СМИ-иноагентах. В ходе него были задержаны 12 человек.