Власти Москвы отказали в согласовании митинга против признания СМИ иноагентами

Отказ мотивирован ситуацией с коронавирусом. Профсоюз журналистов уже заявил о намерении обжаловать решение мэрии. Организаторы собирались провести акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или на Никитском бульваре 4 сентября.

Департамент безопасности и противодействия коррупции объяснил свой отказ плохой коронавирусной обстановкой в городе, об этом «Эху Москвы» рассказала сопредседатель профсоюза Софья Русова. Она добавила, что считает отказ незаконным и намерена обжаловать его в суде.