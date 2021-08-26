Путин разрешил чиновникам иметь второе гражданство, если они не могут от него избавиться.

В подписанном президентом указе говорится, что такие лица могут быть приняты на работу на должности, при замещении которой не требуется оформление допуска к гостайне, а также могут продолжать работать на тех должностях, которые занимают в настоящий момент. Невозможность избавиться от иностранного гражданства будет оценивать комиссия при президенте. Запрет на иностранное гражданство для чиновников предусмотрен действующей Конституцией России – он был внесён в неё в прошлом году в ходе всенародного голосования.