Движение «Талибан»* призвало работающих жительниц Афганистана не покидать свои дома.

Как объяснил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, силовые структуры талибов еще не обучены тому, как вести себя с женщинами и могут плохо обращаться с ними. Представитель «Талибана»* назвал это временным явлением и пообещал, что зарплата работающих женщин «будет выплачиваться на дому.

*признано террористическим и запрещено в РФ.