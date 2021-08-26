В Венесуэле из-за наводнений объявлено о чрезвычайном положении.

Оно продлится три месяца. Как заявил президент Николас Мадуро, это позволит выделить необходимые средства на борьбу с последствиями проливных дождей на западе и юге страны, где число жертв выросло до 20 человек. В результате наводнения более 1 200 домов серьезно повреждены, в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.