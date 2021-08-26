Ограничения в районе Курильского озера на Камчатке продлены до 6 сентября.

Об этом ИФ сообщили в Кроноцком заповеднике, где 12 августа потерпел катастрофу вертолет с туристами. Кордон «Озерный» закрыт для посещения до завершения работ, связанных с ликвидацией последствий трагедии. Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны собираются поднять фюзеляж вертолёта со дна озера с помощью понтонов Вертолетные туры на Курильское озеро были приостановлены 12 августа после авиакатастрофы, в которой погибли 16 человек. Выжили восемь. Вертолет был найден на глубине 120 м.