Росстат приостановил публичный доступ к оперативным данным о численности пенсионеров.

Как отмечает портал finanz.ru, после того, как статистика показала, что получателей пенсий стало меньше на рекордные 1,2 миллиона человек за год, квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе Единой межведомственой информационно-статистической системы. Последний раз данные о численности пенсионеров Росстат обновлял меньше месяца назад, и следующее обновление должно было последовать после конца третьего квартала.